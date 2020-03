Coronavirus : L'Hôpital rend hommage au médecin généraliste Sylvain Welling

Dans la soirée du samedi dernier, un médecin généraliste de L'Hôpital (Moselle) a succombé au coronavirus. D'après les rapports médicaux, il est mort d'une infection pulmonaire. Touchés par sa disparition, ses patients n'ont pas attendu pour lui rendre un dernier hommage. Même ce lundi, les émotions sont encore palpables. Sylvain Welling était le médecin de la ville depuis plus de vingt ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.