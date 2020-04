Coronavirus : l'industrie agroalimentaire impactée par la crise

Dans le pays, l'industrie alimentaire représente près de 440 000 salariés. Comme les autres secteurs, elle subit de plein fouet les conséquences de la propagation du coronavirus. L'absentéisme se fait de plus en plus ressentir dans ce domaine pour cause de crise sanitaire. Des mesures d'hygiène telles que les gants, les masques et les gels ont été mises en place pour protéger les salariés. Comment les producteurs gèrent-ils cette crise ? Qu'en est-il des chauffeurs routiers ?