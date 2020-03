Coronavirus : l'inquiétude des soignants de l'hôpital l'Archet à Nice

À Nice, le personnel de l'hôpital l'Archet est inquiet du manque de matériel dans les services, notamment de masques et de gels hydroalcooliques. Pourtant, seuls douze malades du Covid-19 y sont actuellement hospitalisés. Le personnel soignant s'attend à un afflux de patients prochainement. D'ailleurs, le CHU de Nice s'organise et se prépare à cette éventualité. Cependant, un autre problème se pose, celui de certains soignants présentant des symptômes du coronavirus, à qui on refuse un dépistage.