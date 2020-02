Coronavirus : l'inquiétude grimpe à Crépy-en-Valois

Le collège de Crépy-en-Valois (Oise) sera fermé à partir de lundi suite au décès d'un de ses enseignants en raison du coronavirus. Avec douze cas recensés actuellement, l'inquiétude grimpe dans la commune. Dans les rues, les Crépynois vont jusqu'à changer leurs habitudes en évitant de s'embrasser. Les commerçants, eux, font tout leur possible pour les rassurer.