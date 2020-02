Coronavirus : l'inquiétude n'a pas encore gagné les habitants de Milan

Depuis dimanche, les activités sont au ralenti à Milan, à cause de l'épidémie de coronavirus qui se propage en Italie. Ce lundi, tous les établissements de la ville sont fermés par précaution et les rassemblements dans les lieux publics sont également interdits. Des mesures de prévention ont aussi été prises dans les aéroports. Malgré toutes ces dispositions, les habitants de la grande ville ne sont pas encore inquiets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.