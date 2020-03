Coronavirus : l'Italie adopte des mesures drastiques

L'épidémie de coronavirus a chamboulé le quotidien des Italiens. A Turin, pour éviter le moindre risque, les habitants restent confinés chez eux. Les rues sont quasi-désertes, de même pour les commerces encore autorisés à ouvrir, à savoir les bars et les restaurants. Les salles de spectacles, les musées, les écoles et les églises, quant à eux, seront fermés au moins jusqu'au 3 avril prochain.