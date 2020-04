Coronavirus : l'usine Toyota d'Onnaing reprend ses activités

A l'arrêt depuis plus d'un mois, Toyota rouvre ce mardi son usine d'Onnaing (Nord), près de Valenciennes. C'est la première dans l'Hexagone à être relancée. Pour l'heure, 500 employés sont présents, contre 1 500 habituellement. A l'intérieur comme à l'extérieur, un protocole sanitaire très strict a été mis en place par la direction pour protéger et rassurer les salariés. Avec cette réouverture, Toyota espère relancer sa production et sortir une cinquantaine de voitures d'ici jeudi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.