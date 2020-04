Coronavirus : Maël Deshayes et Patrice Cahérec confinés à bord du Belem

C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Mais contrairement à la chanson d'Hugues Aufray, il ne s'agit pas du Santiano mais du Belem, l'un des plus beaux et des plus vieux navires à voiles d'Europe. En période de confinement, il est à quai à Saint-Nazaire avec à son bord Maël Deshayes et Patrice Cahérec qui vivent un drôle d'isolement. Nous sommes allés à leur rencontre de loin comme il se doit.