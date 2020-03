Coronavirus : Mulhouse passe au stade 2 renforcé

Avec plus de 80 cas, Mulhouse (Haut-Rhin) est considéré comme l'un des foyers les plus actifs du coronavirus. Ce vendredi, le stade 2 y a été renforcé, signifiant donc des mesures de protection encore plus contraignantes. Il s'agit entre autres des interdictions de rassemblements, de rencontres sportives et de la fermeture d'une centaine d'établissements. Certains médecins considèrent que ces précautions auraient dû être prises il y a un mois et que le stade 3 devrait déjà être déclaré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.