Coronavirus : nombreux décès dans l'Ehpad de Thise, les habitants du village inquiets

L'Ehpad de Thise (Doubs) compte désormais quinze résidents morts du coronavirus et une vingtaine d'autres seraient aussi contaminés. Face à cette situation, les habitants sont inquiets. Le personnel soignant de la résidence est mobilisé et assure prendre toutes les précautions nécessaires depuis le début de l'épidémie. Pour éviter la propagation du virus en dehors de l'établissement, le maire a choisi de renforcer les mesures de confinement dans sa commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.