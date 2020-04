Coronavirus : Olivier Mazerolle guéri

Olivier Mazerolle, qui a guéri du coronavirus, a pu bénéficié d'une parfaite coordination entre un généraliste et un service d'urgence. Ce dernier raconte qu'au début, ça ne s'était pas très bien passé. Avec plus de 40 degrés de fièvre pendant plusieurs jours, le premier hôpital auquel son médecin l'a adressé estimait que son cas n'était pas si grave. Pas convaincu, celui-ci s'est donc tourné vers le service d'urgence de l'hôpital Pompidou où Olivier Mazerolle a tout de suite été pris en charge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.