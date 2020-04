Coronavirus : on redoute le déconfinement à l'hôpital, là où la situation commence tout juste à se stabiliser

La pression commence tout juste à descendre dans les hôpitaux. À l'hôpital Saint-Camille de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), par exemple, les décès se font rares. Les soignants ont le temps de souffler, voire se détendre pour ceux sous tension. Ils redoutent toutefois une nouvelle bataille avec la venue du déconfinement. Soutenus par beaucoup de gens, ils restent néanmoins dévoués à leurs patients. D'autant plus quand ces derniers deviennent de plus en plus nombreux à guérir du coronavirus.