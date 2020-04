Coronavirus : on teste tous les pensionnaires à La Garenne-Colombes

Les 113 résidents d'un Ehpad de La Garenne-Colombes ont pu sortir exceptionnellement de leur chambre où ils sont confinés. Des cabines ont été installées dans le réfectoire pour procéder à des tests au Covid-19. Celles-ci sont désinfectées après chaque passage. Sur place, on trouve des médecins, épaulés par la Croix-Rouge, des biologistes, un matériel rare ainsi qu'une logistique complexe. C'est le premier établissement à avoir réalisé un dépistage collectif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.