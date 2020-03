Coronavirus : où en est la protection des policiers et des gendarmes ?

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les forces de sécurité intérieure s'engagent dans la mise en œuvre et le contrôle des mesures de restriction prises contre le coronavirus. Cependant, elles s'inquiètent du manque d'éléments de protection pour faire face à la crise. Selon Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Intérieur, des masques ont été mis à disposition de la gendarmerie nationale par le ministère de l'Intérieur. Est-ce suffisant pour assurer la sécurité des policiers et des gendarmes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.