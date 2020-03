Coronavirus : où en est l'épidémie dans le monde ?

Selon l'Unesco, 300 millions d'enfants dans treize pays sont privés d'écoles à cause du coronavirus. A partir du 6 mars 2020, Israël interdira l'accès à son territoire aux touristes des cinq pays européens les plus touchés par l'épidémie. Du côté de l'Iran, près de 3 000 cas et 92 décès ont été recensés. Avec 11 décès enregistrés, les Etats-Unis se sentent de plus en plus concernés par la crise et s'activent avec de grands moyens. Quid des mesures de prévention des autres pays ?