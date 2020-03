Coronavirus : où en sommes-nous au niveau mondial ?

Chaque pays a sa manière de gérer la pandémie. Depuis ce mercredi matin en Inde, 1,3 milliard de personnes sont confinées chez elles. Les Etats-Unis, quant à eux, souhaitent sortir au plus vite du confinement pour sauver leur économie. Pourtant à New York, devenu l'épicentre de la pandémie selon l'OMS, le pire est à venir. La seule bonne nouvelle vient de la Chine où la province de Hubei rouvre ses portes et la Muraille accueille de nouveaux touristes.