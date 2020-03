Coronavirus : où en sont les essais cliniques ?

Pour trouver un remède à la pandémie de coronavirus, un essai clinique européen va démarrer d'ici la fin de la semaine sur 3 200 patients hospitalisés, dont 800 dans l'Hexagone. Les molécules utilisées associent un antiviral jugé prometteur par l'OMS, et des médicaments contre le VIH et les hépatites. A Marseille, les médecins ont testé un médicament antipaludique associé à un antibiotique sur 24 patients. Quels en sont les résultats ? Quand pourrait-on espérer un vaccin au coronavirus ?