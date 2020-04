Coronavirus : où en sont les traitements ?

Face à la pandémie de coronavirus, plus de 250 traitements sont actuellement à l'essai dans le monde dont 60 dans l'Hexagone. Parmi ces médicaments, il y a le tocilizumab testé par les hôpitaux à Paris et dont les premiers résultats sont encourageants. Autre molécule prometteuse, la colchicine, médicament de longue date qui va être testé sur 6 000 personnes. L'injection de plasma sanguin prélevé sur des patients guéris est également une des pistes en cours d'investigation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.