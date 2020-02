Coronavirus : pas de mesures particulières dans les aéroports français pour les vols revenant d'Italie

À croire que l'épidémie de coronavirus ne suscite pas d'inquiétude dans les aéroports français. Aucune mesure particulière n'a été prise à l'arrivée des vols en provenance d'Italie. C'est notamment le cas à Orly (Val-de-Marne), où les passagers eux-mêmes prennent des précautions. À savoir que plus de 80 000 passagers y transitent en moyenne chaque jour.