Coronavirus : pas de mesures particulières ni de contrôles sanitaires à la frontière franco-italienne

Le décès de plusieurs personnes touchées par le coronavirus en Italie suscite l'inquiétude dans l'Hexagone, notamment à la frontière. Pourtant, au poste-frontière de Menton (Alpes-Maritimes), les contrôles sont restés classiques. Aucune mesure particulière n'a encore été prise. Inquiets, certains frontaliers demandent la mise en place de contrôles sanitaires plus stricts.