Coronavirus : pas de test à disposition dans les Yvelines

Les tests de coronavirus sont actuellement limités. Dans les Yvelines, même les urgences n'arrivent plus à tester tout le monde. Les urgentistes sont obligés de procéder à des tris. Seuls les gens vraiment malades ainsi que quelques personnalités peuvent en bénéficier. Un médecin explique que "ce n'est pas parce que les gens ne sont pas testés que des problèmes médicaux vont se poser".