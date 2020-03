Coronavirus : pas de tests systématiques dans l'Hexagone

Dans l'Hexagone, les contrôles ne sont pas systématiques. On ne teste que les cas suspects ++. Les personnes rentrant de zones à risques à l'étranger, celles ayant côtoyé de très près un cas avéré ou celles souffrant d'une détresse respiratoire sont notamment concernées par cette mesure. Dans le pays, on estime que pour que le test soit efficace, le patient doit présenter des symptômes significatifs. Lesquels ? Comment les reconnaître ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.