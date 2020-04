Coronavirus : plus d'une centaine de médecins décédés en Italie

Les précautions sont essentielles pour les soignants, en première ligne pour combattre le Covid-19. Leur seul recours est pourtant de se procurer des protections nécessaires par leurs propres moyens. Un manque de matériel lourd de conséquences en Italie, qui compte 140 décès et 17 000 contaminations de médecins. Les autorités de santé italiennes l'ont admis, la contagion des soignants aurait sans doute accéléré la propagation du virus.