Coronavirus : portrait de Sandrine Bardeller, infirmière libérale à Montigny-lès-Metz

Depuis 19 ans, Sandrine Bardeller, infirmière libérale à domicile, suit à la fois des patients temporaires et ceux de longe date. Sa motivation, ce sont ses patients qui la lui apportent. À part les coups durs, sa principale préoccupation reste le manque de matériel. Sa surblouse de fortune, indispensable pour suivre les malades du Covid-19, a par exemple été fabriquée par sa belle-mère. Par passage, elle perçoit une petite prime de cinq euros venant de l'Etat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.