Coronavirus : pourquoi est-ce difficile d'obtenir le nombre exact de décès dans les Ehpad ?

Dans l'Hexagone, plusieurs municipalités ont du mal à recenser le nombre exact de décès liés au Covid-19 dans leurs Ehpad. "On répond habituellement à un dispositif très précis qui est la déclaration à l'état-civil uniquement, si bien que les agences régionales de santé n'ont pas quotidiennement connaissance des décès en Ehpad", a expliqué Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale SYNERPA. Quid des mesures de confinement qui ont été instaurées dans les maisons de retraite ?