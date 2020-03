Coronavirus : presque tous les commerces fermés en Italie

Partout dans le monde, les gouvernements prennent des grandes mesures face à la propagation du coronavirus. Depuis mercredi soir, en Italie, 60 millions d'habitants sont confinés chez eux et tous les commerces ont été fermés. Tous, à l'exception de quelques pharmacies et supérettes. Une situation qui complique le séjour des rares visiteurs étrangers, faute d'hôtel et de lieu de restauration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.