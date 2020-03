Coronavirus : quand le pic épidémique sera-t-il franchi ?

Des millions de masques sont arrivés hier dans l'Hexagone. Une nouvelle que les personnels soignants accueillent avec sérénité. Sur le territoire français, les derniers chiffres officiels font état de 2 606 décès en milieu hospitalier, soit 292 de plus en 24 heures. Ce lundi, près de 4 632 patients sont en réanimation. Quand le pic sera-t-il atteint ? Pr Jean-Daniel Chiche, chef adjoint du service de réanimation à l'hôpital Cochin (AP-HP) à Paris, fait le point sur la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.