Coronavirus : que dit l'étude de l'Institut Pasteur au sein du lycée de Crépy-en-Valois ?

Crépy-en-Valois (Oise) était le premier foyer du coronavirus dans le pays. L'Institut Pasteur a donc mené une étude épidémiologique sur plus de 600 enseignants et leurs familles dans un lycée de la ville. Suite à des tests sanguins, seul un quart d'entre eux a été contaminé. Les adultes sont majoritairement les plus touchés avec 59% du personnel administratif, 43% des enseignants et 38% des élèves. Qu'en est-il de la contagion au sein d'une famille ? Quels enseignements peut-on tirer de cette étude ?