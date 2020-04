Coronavirus : que retenir de l'étude de l'Institut Pasteur ?

Selon les statistiques publiées par l'Institut Pasteur, on est encore très loin de l'immunité collective suffisante pour endiguer l'épidémie de coronavirus. En effet, moins de 6% des Français ont été infectés par le virus contre les 5,7% estimés. Par ailleurs, l'étude prouve que le confinement a considérablement réduit la chaîne de transmission du virus. Si auparavant, une personne pouvait contaminer trois ou quatre personnes, désormais, ce taux de contamination est de 0,5%. Quelles autres informations révèle cette étude ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.