Coronavirus : que signifie le passage au stade 3 ?

Si le stade 3 de l'épidémie de coronavirus est activé dans le pays, c'est que le virus circule déjà massivement sur le territoire. Les mesures seront donc plus contraignantes : fermeture des écoles au niveau national, suspension de certains transports en commun, annulation des activités collectives... Un plan pour éviter les pénuries sera également mis en place. De leur côté, les hôpitaux ne prendront en charge que les cas les plus graves.