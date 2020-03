Coronavirus : que va dire Emmanuel Macron ce soir ?

Rassurer les Français, c'était l'objectif initial de la déclaration officielle d'Emmanuel Macron qui aura lieu ce jeudi soir depuis l'Élysée. À ce stade de la crise liée au coronavirus, aucun report des élections municipales n'est prévu. Ce qui montre une volonté de préserver l'activité politique, économique et sociale pour ne pas tout bloquer. Qu'attendre des annonces du président de la République ? Où en est le passage au stade 3 ?