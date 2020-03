Coronavirus : quelle ambiance dans les supermarchés ?

Depuis ce week-end, les commerces alimentaires sont pris d'assaut alors qu'aucune pénurie n'est en vue. En cette période d'isolement, seuls les pharmacies, les marchands de journaux et les banques ont le droit d'ouvrir. Mais il faut désormais une attestation pour y aller. Dans les supermarchés, les rayons sont bien remplis. Le personnel reste mobilisé malgré la possible baisse de la fréquentation dès cet après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.