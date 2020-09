Coronavirus : quelle est la situation dans les hôpitaux ?

Les nouvelles contaminations ont beaucoup affecté les jeunes cet été. Maintenant, elles touchent les plus de 65 ans. Ce sont d'ailleurs ces derniers qu'on retrouve à l'hôpital. Depuis jeudi dernier, un peu plus de 1 000 patients ont été admis en service de réanimation. Toutefois, selon Caroline Bayle, spécialiste santé de TF1, on est très loin de la première vague. Néanmoins, il faut faire des efforts pour éviter aux hôpitaux d'être débordés.