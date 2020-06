Coronavirus : quelle est la situation sanitaire en Guyane ?

Les Guyanais sont très inquiets car le nombre de cas positifs a doublé en huit jours. Ayant échappé à la première vague, l'hôpital de Cayenne se dit prêt à affronter la crise sanitaire avec les 1 400 cas positifs à travers la région. Pour y faire face, la Guyane reste confinée, les élections municipales sont reportées et le couvre-feu de 19h à 5h du matin est maintenu. Le gouvernement pourrait y prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.