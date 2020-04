Coronavirus : quelques marchés reprennent du service

Cette semaine, un quart des marchés vont rouvrir pour soulager les producteurs et les villages sans commerces. À Courseulles-sur-Mer (Calvados), l'accès au marché est limité et les autorisations scrupuleusement vérifiées. Les mesures de sécurité y sont également bien respectées. Même si seulement douze commerçants ont tenu leurs stands ce mardi matin, les habitués, eux, sont ravis de retrouver leur marché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.