Coronavirus : quid des personnels qui interviennent au domicile des personnes âgées ?

Malgré l'apparition du coronavirus dans le Morbihan, Evelyne Hatton continue travailler. Cette auxiliaire de vie s'occupe d'une dame dépendante de 85 ans à Auray (Morbihan). Et à chaque visite, elle respecte un protocole bien précis. Pour travailler en toute sécurité, elle peut compter sur les protections fournies par son employeur, mais les stocks s'épuisent rapidement. Les structures d'aide à la personne ne sont pas prioritaires par rapport aux professionnels de santé.