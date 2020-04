Coronavirus : rencontre avec les Français qui vivent au Portugal

À Lisbonne, on n'a pas besoin d'attestation de déplacement pour sortir et les contrôles se font rares. Pourtant, la ville est déserte, car personne ne songe à quitter son domicile. Quant aux hôtels, ils sont tous fermés, pas par obligation, mais faute de clients. Retraités ou salariés, 50 000 Français vivent actuellement au Portugal. Installé dans ce pays depuis 2011, un Français affirme que "le Portugal fait figure d'exception en Europe".