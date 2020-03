Coronavirus : renforcement des mesures de confinement à Turin

Avec une interdiction de bouger sauf cas de force majeure, 60 millions d'habitants se retrouvent confinés en Italie. A Turin, si un déplacement n'est pas justifié, en cas de contrôle, la peine peut aller jusqu'à trois mois de prison et 206 euros d'amende. Il faut aussi une autorisation pour les déplacements professionnels, les urgences médicales et les urgences familiales.