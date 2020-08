Coronavirus : revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire

Plus de trois millions de familles aux revenus modestes vont bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire, une aide indispensable pour la rentrée. Suite à la crise du coronavirus, elle est exceptionnellement revalorisée de 100 euros cette année. Versée sous condition de ressource, son montant varie selon l'âge des enfants et peut aller de 469 à 503 euros. Dans les magasins, les parents tentent de gérer leur budget très rationnellement tout en essayant de faire plaisir aux enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.