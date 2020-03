Coronavirus : situation catastrophique dans l'Est

A l'hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin), les lits de réanimation ne suffisent plus. Le département concentre à lui seul la majorité des personnes contaminées dans tout le Grand Est. Ces derniers jours, le nombre de décès y a explosé. Sur place, la situation est jugée préoccupante, voire catastrophique.