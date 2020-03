Coronavirus : sur qui les tests de détection sont-ils pratiqués ?

À ce jour, 50 000 tests de diagnostic du coronavirus ont été effectués. Seuls les cas graves, les personnes fragiles ou à risque, qui présentent des symptômes ainsi que les professionnels de santé, sont dépistés en priorité. Selon le ministère de la Santé, on est désormais capable de réaliser 2 500 tests par jour. Où sont-ils pratiqués ? Qu'en est-il de l'arrivée de nouveaux tests de dépistage dans l'Hexagone ?