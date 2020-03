Coronavirus, s'y est-on pris trop tard ?

Selon le Dr Joëlle Wizman Pelta, médecin généraliste, on aurait pu mettre en place des mesures préventives contre le Covid-19 dès le mois de janvier. Une circulaire de mise en garde pour trier les malades aurait pu éviter une contamination non seulement dans les salles d'attente, mais également entre les soignants. Rappelons que ces derniers sont de plus en plus nombreux à être contaminés par le virus.