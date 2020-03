Coronavirus : Turin, une ville morte

Toute l'Italie est désormais concernée par les mesures de confinement liées au coronavirus. À Turin, un poumon économique d'un million d'habitants, les consignes ont été respectées. Les rues sont désertes, les restaurants sont vides et les boutiques sont fermées. Il est également interdit de se déplacer hors du pays ou d'une commune à une autre. Pour certains, gagner leur vie s'annonce très difficile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.