Coronavirus : un centre de dépistage entièrement dédié aux enfants à Valenciennes

Depuis quelques semaines, on entend que les enfants propagent très peu le virus. En guise de précaution, ils restent tout de même concernés par les dépistages. À Valenciennes (Nord), un centre leur est entièrement réservé. Il propose des tests PCR à des enfants entre seize jours et seize ans. Avant de procéder aux dépistages, tout est fait pour les détendre en passant par le jeu et un gaz hilarant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.