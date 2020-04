Coronavirus : un décès toutes les trois minutes à New York

À New York, épicentre de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, le rythme des décès ne cesse de s'accélérer avec un mort toutes les trois minutes. Dans les rues, de nombreuses ambulances défilent avec leurs sirènes. Devant les hôpitaux débordés, des camions réfrigérés stationnent, prêts à transporter des corps. Alors que le pic de l'épidémie est prévu d'ici une à trois semaines, les New-yorkais s'attendent au pire.