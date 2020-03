Coronavirus : un médecin français à Wuhan témoigne sur l'efficacité du confinement

C'est un soulagement pour les Chinois, leur pays se remet lentement en marche. Wuhan, épicentre de l'épidémie, est parvenu à endiguer le coronavirus à travers le système de confinement. Les consignes ont été suivies à la lettre et la construction de deux hôpitaux dans la ville en dix jours a été bénéfique. Par ailleurs, le confinement des deux dernières villes pourrait être levé d'ici la fin du mois de mars. Le docteur Philippe Klein raconte les étapes de l'isolation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.