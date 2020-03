Coronavirus : un nouveau foyer détecté à Mulhouse

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre. Un nouveau foyer a été détecté à Mulhouse (Haut-Rhin) avec dix personnes infectées. La contamination se serait faite il y a une quinzaine de jours au cours d'un rassemblement évangélique. De ce fait, les cultes en public ont été interrompus et l'église a diffusé des messages appelant les personnes présentes lors de ce rassemblement à surveiller l'apparition d'éventuels symptômes.