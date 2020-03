Coronavirus : un restaurant routier de l'Indre redoute le chômage partiel

Sur l'autoroute A20, près de Châteauroux (Indre), se trouve l'un des plus grands restaurants routiers du pays, un point de ralliement pour tous les routiers d'Europe. Ouvert tous les jours 24h/24, il sert en moyenne 700 couverts par jour. Mais depuis quelque temps, la clientèle, surtout locale, tend à diminuer en raison du coronavirus. Le chômage partiel pourrait y être inévitable, surtout si l'activité des transports routiers diminue dans les prochaines semaines.