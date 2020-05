Coronavirus : une invention facilite le travail des soignants dans les services de réanimation en Alsace

Dans les services de réanimation, le changement de position des patients atteints de coronavirus, placés sous assistance respiratoire, mobilise cinq personnes. Mais grâce à une invention en Alsace, cette opération compliquée devient plus facile. Cet équipement révolutionnaire a été développé par un ancien professeur de médecine et sept entrepreneurs locaux. Encore en phase de prototype, il va être homologué pour soulager les services de réanimation après deux mois de crise sanitaire intense.