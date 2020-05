Coronavirus : une prime pour les salariés de l'Éducation nationale

Après les soignants, les enseignants vont, eux aussi, bénéficier d'une prime exceptionnelle. En effet, ils toucheront entre 330 et 1 000 euros pour leur mobilisation durant la crise. Une initiative très appréciée par les parents d'élèves. Plus de 60 000 salariés de l'Éducation nationale pourraient être concernés à condition d'avoir été présents dans l'école pendant le confinement. Une nuance importante sachant que beaucoup d'enseignants ont travaillé à domicile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.